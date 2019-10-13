مالى تطلق عملية تستهدف نزع السلاح لـ 8500 مقاتل

كتب محمد جمال

أطلق رئيس الوزراء المالى بوبو سيسى عملية بوسط البلاد، تستهدف نزع السلاح بالنسبة لـ 8500 مقاتل، وتسعى إلى إنهاء دوامة العنف التى تهدد استقرار البلاد، وقد وضع 200 مقاتل فى وسط البلاد أول أمس الجمعة، بشكل سرى أسلحتهم، بعد حفل إطلاق عملية نزع السلاح، ويتم تنفيذ هذه العملية تطبيقًا لاتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 بالعاصمة باماكو، بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.ويقول مشرفون على العملية إنها تستهدف بالأساس نزع السلاح "ميليشيات الدفاع الذاتي، القائمة على أساس إتني، كالدوغون والفلان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وعرف وسط مالى خلال الأشهر الأخيرة أعمال عنف، يتهم مسلحو الدوغون والفلان بتنفيذها، وقد خلفت مئات القتلى والجرحى فى مناطق مختلفة من البلاد، ويأتى إطلاق عملية "نزع السلاح" بعد أقل من أسبوعين على مقتل واختفاء عشرات الجنود الماليين، بمنطقتى "بولكيسي" و"موندورو".