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مأساة تركية من وحى البطالة.. 540 متقدما من الذكور لوظيفة نسائية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:04 م
مأساة تركية من وحى البطالة.. 540 متقدما من الذكور لوظيفة نسائية رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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لازالت الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها تركيا تلقى بظلالها على الوظائف فى تركيا، ففى عهد الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان يعانى الرجال من البطالة والفقر، لدرجة تقدم الرجال لوظائف تخص السيدات.

 

وقال مراد اون جون المتحدث باسم بلدية إسطنبول، إن إعلان توظيف النساء لعدد 10سائقات قد تقدم له 600 شخص من بينهم 540 رجلا، وأصبح الرجال يزاحمون السيدات فى سوق العمل.

 

ولعل أبرز الأسباب فى ذلك تراجع الليرة التركية وفقدانها أكثر من 30 % من قيمتها مع ارتفاع التضخم وقلة السيولة فى البنوك.


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