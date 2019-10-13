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لندن: الحصانة لا تشمل زوجة مسئول المخابرات الأمريكية المتورطة بحادث سير

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:13 م
لندن: الحصانة لا تشمل زوجة مسئول المخابرات الأمريكية المتورطة بحادث سير المراهق البريطانى هارى دان
كتبت رباب فتحى

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قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحصانة الدبلوماسية لم تعد تنطبق على زوجة مسئول المخابرات الأمريكية المتورطة في حادث سير أسفر عن مقتل المراهق هارى دان البالغ من العمر 19 عامًا، بحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وكانت آن ساكولاس، البالغة من العمر 42 عامًا، غادرت المملكة المتحدة بعد وقت قصير من اصطدامها بدراجة دان النارية، في نورثهامبتونشاير في 27 أغسطس الماضى.

 

ويُعتقد أنها كانت تقود السيارة ، ولكن عندما قابلتها شرطة نورثهامبتونشاير لم يتم إجراء أي تحقيق بعد أن أبلغتها الحكومة البريطانية بأنها ساكولاس حصلت على حالة الحماية الممنوحة للدبلوماسيين الأجانب.

 

ولكن بعد أيام من الجدل الدائر حول القضية ، أشارت رسالة من دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى إلى أسرة دان أطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)  إلى أن عودتها إلى الولايات المتحدة جعلت هذا الوضع غير ذي صلة.

 

وجاء في خطاب وزير الخارجية: "لقد أبلغتنا الولايات المتحدة الآن أنها تعتبر أن الحصانة لم تعد قائمة"

 

وأضاف "لقد ضغطنا بقوة من أجل التنازل عن الحصانة ، حتى يمكن تحقيق العدالة ... في حين أن الحكومة الأمريكية رفضت بثبات إعطاء هذا التنازل ، إلا أن ليس نهاية الأمر".

 

 

وأضاف: "لقد نظرنا في هذا بعناية شديدة .. موقف حكومة المملكة المتحدة هو أن الحصانة لم تعد ذات صلة بقضية ساكولاس، لأنها عادت إلى الوطن"

 

وسط تساؤلات حول النصيحة الأولية لشرطة نورثهامبتونشاير ، قلل وزير الداخلية من احتمالات التسليم لكنه أخبر أندرو مار ، مراسل بي بي سي أن الحكومة ملتزمة بضمان "تحقيق العدالة".

 

وقالت بريتي باتيل: "يبدو أن المعنية ترغب في البدء بالتعاون مع المناقشات والتحقيقات وأعتقد أننا يجب أن ندعم ذلك".

 

وأضافت: "نحن بحاجة إلى ضمان تحقيق العدالة. هذه حالة مأساوية بشكل رهيب. من الضروري أن تتأكد العائلة من أن التحقيق سيكون شاملاً ، وأنه سيحدث وأن التعاون سيحدث أيضًا. هذا ما نحن ملتزمون بالعمل لتحقيقه. "

 

وقال محامي العائلة ، مارك ستيفنز ، عبر سكاي نيوز صباح الأحد: "لم يكن يحق لها حق الحصول على حصانة دبلوماسية في المقام الأول".

 

ووصف ساكولاس بأنها "هاربة من العدالة البريطانية" ، واقترح أن تتخذ الأسرة إجراءات قانونية ضدها في محكمة أمريكية.

 

وتابع  "حتى لو كان لها الحق في الحصانة الدبلوماسية فإنه ينطبق فقط في البلد المضيف".

 

 

 

 

 

 

 

 


الحصانة الدبلوماسية

آن ساكولاس

هارى دان

المراهق البريطاني

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