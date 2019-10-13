لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش غدا التقرير الدورى الأول للإمارات

(أ ش أ)

تعقد غدا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السادسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) والمخصصة لمناقشة التقرير الدورى الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد بيان أصدرته الجامعة اليوم بأن اللجنة التى ستعقد على مدى يومين ستشهد جلسة استماع لبعض منظمات المجتمع المدنى الإماراتية، وفق الإجراء المعمول به فى اللجنة فى هذا الخصوص.

وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الدورى الأول إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان، لتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدولة الطرف لأحكام الميثاق، كما تعتزم اللجنة عقد جلسات عمل على هامش أعمال الدورة لوضع ما تراه من ملاحظات على التقرير وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان.