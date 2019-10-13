سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش غدا التقرير الدورى الأول للإمارات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:59 م
لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش غدا التقرير الدورى الأول للإمارات الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد غدا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السادسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) والمخصصة لمناقشة التقرير الدورى الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد بيان أصدرته الجامعة اليوم بأن اللجنة التى ستعقد على مدى يومين ستشهد جلسة استماع لبعض منظمات المجتمع المدنى الإماراتية، وفق الإجراء المعمول به فى اللجنة فى هذا الخصوص.

وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الدورى الأول إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان، لتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدولة الطرف لأحكام الميثاق، كما تعتزم اللجنة عقد جلسات عمل على هامش أعمال الدورة لوضع ما تراه من ملاحظات على التقرير وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

 


الجامعه العربيه

الامارات

لجنه حقوق الانسان العربيه

منظمات المجتمع المدنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة