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كيف تستغل الشتاء فى خفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:30 ص
كيف تستغل الشتاء فى خفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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مع اقتراب فصل الشتاء و الاستغناء عن مبرد الهواء الذى يتسبب فى ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ، يرصد  "اليوم السابع"  طرق ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الكهرباء خلال فصل الشتاء،  و فيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها على لخفض قيمة فاتورة الكهرباء:
 
1-  الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.
2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.
3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.
4- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.
5- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها ؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.
6-استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.
7- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء ،اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.
8- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

 


الكهرباء

ترشيد الاستهلاك

فاتورة الكهرباء

شهر رمضان

اليوم السابع بلس

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