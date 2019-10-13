كوسوفو: نقل موظفين للعلاج من أعراض غامضة عقب فرز صناديق اقتراع

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أعلنت السلطات في كوسوفو، اليوم الأحد، نقل عشرات الموظفين بمفوضية الانتخابات المركزية إلى المستشفى إثر إصابتهم بأعراض غامضة عقب فتح عدد من صناديق الاقتراع لفرزها.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية نقلا عن أطباء أن 26 موظفا عانوا من حساسية وحكة واحمرار بالجلد، فيما أكد متحدث الشرطة الحادث وأنه يجري التحقيق وذلك دون إعطاء تفاصيل، ورفض متحدث باسم مفوضية الانتخابات التعليق.

يشار إلى أن كوسوفو أجرت انتخابات عامة الأسبوع الماضي احتل المركز الأول فيها حزب "تقرير المصير" اليساري، فيما يجري إعادة فرز قرابة 300 صندوق.