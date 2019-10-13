كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية تنظم كرنفال عشائر الجوالة بمشاركة 11 كلية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، كرنفال الجوالة بمشاركة عشائر الجوالة بكليات بمشاركة 11 كلية، هى الآداب، والحقوق، والهندسة، وزراعة الشاطبى، وزراعة سابا باشا، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية للبنات، والتربية للطفولة المبكرة، وذلك بمقر كلية الطب البيطري.

وقال الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية فى بيان اليوم، ان كرنفال الجوالة تضمن العديد من المسابقات والفعاليات بين الطلاب، حيث اشترك الطلاب فى العديد من المنافسات المتنوعة بين عشائر الكليات فى المجال الكشفي والإرشادي، والثقافي، والفني والمعارض، والكرنفالات، والخدمة العامة، والقيم والاتجاهات والسلوكيات، وذلك تحت إشراف الدكتور سامي خليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإدارة رعاية الشباب، وبحضور وكلاء الكلية، وأمين الكلية.