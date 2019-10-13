كاتب إماراتى: مصر على الطريق الصحيح وقادرة على تحقيق رؤية قيادتها

أبو ظبى(أ ش أ)

أكد رائد برقاوى رئيس التحرير التنفيذى فى صحيفة الخليج الإماراتية إن مصر على الطريق الصحيح وهى قادرة بما تمتلك من إمكانات بشرية وطبيعية، على تحقيق رؤية قيادتها فى النهوض مجددا نحو مرحلة جديدة تعيد لها بريقها ودورها ومكانتها .

وقال الكاتب الإماراتى فى مقال له اليوم بصحيفة الخليج " بعد غياب ثلاث سنوات تسنت لى مؤخراً زيارة القاهرة فى رحلة عمل سريعة، لمست على هامشها حجم التطور الذى بلغته أكبر مدينة عربية من ناحية التنظيم والعمران، انسيابية الطرق فى العاصمة - على ازدحامها المعهود - كانت مؤشراً على حجم الجهد الذى تبذله السلطات فى النهوض بالبنية الأساسية، عبر توسيع طرق قائمة وبناء جسور جديدة، فى الوقت الذى تغيرت فيه ديموغرافية العاصمة لناحية مناطق جديدة بُنيت، وفق متطلبات العصر، على غرار التجمع الخامس، والعاصمة الإدارية التى سترتقى بالقاهرة إلى مستويات تواكب «العصر» فى مدن عالمية تقليدية.

وقال رائد برقاوى" ما أنجزته مصر فى السنوات القليلة الماضية كان كبيراً، بل أكثر من ذلك، فهو مفخرة لنا جميعاً؛ لأنه جاء بعد مرحلة تعثّر إثر محاولة اختطافها من «الإخوان».

وأضاف : أخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه مهمة إعادة مصر إلى مكانتها، فأطلق بالتزامن، ثورة تحديث إدارى لجهاز حكومى «شاخ» بالبيروقراطية، وورشة بناء لاقتصاد مثقل بالديون و«خزائن فارغة»...ثورة وورشة، عمادهما الشباب، وتشملان مناطق الجمهورية بأكملها، ليستفيد منهما أكبر عدد ممكن من السكان الذين يتزايدون بسرعة أوصلتهم إلى 100 مليون نسمة.

وتساءل ..من منظور المؤسسات الدولية، كيف هو المشهد الاقتصادى لأكبر دولة عربية عشية عام 2020؟... فأشار إلى أن البنك الدولى يقول : «يتسم النمو الاقتصادى بأنه قوي، حيث بلغ متوسطه 5.3% فى السنة المالية 2018 2019، مدفوعاً فى ذلك بتوسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما أن الاستثمار الخاص آخذ فى الازدياد، وصافى الصادرات آخذ فى التحسن...أما صندوق النقد الدولى فيقول: «النمو الاقتصادى واصل تحسّنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ 5.5%، وهو من أعلى المعدلات فى المنطقة، فيما سجلت الموازنة فائضاً أولياً قدره 2% من إجمالى الناتج المحلي، كما يسير التضخم فى الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادى الرقم بنهاية عام 2019.

وأضاف : لقد انخفضت البطالة إلى نحو 8%، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عاماً، كما تم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وهذه كلها إنجازات كبيرة».

وتابع الكاتب الإماراتى قائلا : إن مصر إذاً على الطريق الصحيح برفعة شعبها، وهذا ما يُثلج الصدر ويريح النفوس؛ لأنها قلب الأمة العربية، وهى قادرة بما تمتلك من إمكانات بشرية وطبيعية، على تحقيق رؤية قيادتها فى النهوض مجدداً نحو مرحلة جديدة تعيد لها بريقها، وأضاف : الطريق طويل أمام مصر، وهو واسع ومعبد أيضاً لتحقيق طموحاتها، وستبلغ هدفها بنجاح برغم من كل المطبَّات التى يصطنعها المتربصون بها، لإشغالها وإعاقتها عن تحقيق أحلامها ورفاهية شعبها.