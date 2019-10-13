قيمة المضبوطات مليون جنيه.. ضبط تجار يصنعون الإستروكس بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

ونجحت مكافحة المخدرات فى ضبط 5 من العناصر الإجرامية، أثناء تواجدهم بمحل إقامتهم في الإسماعيلية ، وبحوزتهم "أدوات تصنيع مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,500 واحد كيلو وخمسمائة جرام – كيلو حشيش– كمية من مخدر الأيس وزنت 125 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان".

وقدت قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى اثنين مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.