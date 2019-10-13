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قيمة المضبوطات مليون جنيه.. ضبط تجار يصنعون الإستروكس بالإسماعيلية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:46 ص
قيمة المضبوطات مليون جنيه.. ضبط تجار يصنعون الإستروكس بالإسماعيلية المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة.
 
 
ونجحت مكافحة المخدرات فى ضبط 5 من العناصر الإجرامية، أثناء تواجدهم بمحل إقامتهم في الإسماعيلية ، وبحوزتهم "أدوات تصنيع مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,500 واحد كيلو وخمسمائة جرام – كيلو حشيش– كمية من مخدر الأيس وزنت 125 جرام - مبلغ مالى -  هاتف محمول – ميزان".
 
 
 
وقدت قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى اثنين مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.
 
 
 

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