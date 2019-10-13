قوات "قسد" تتمكن من استعادة غالبية رأس العين من الاحتلال التركى

أكد ناشطون سوريون استعادة قوات سوريا الديمقراطية معظم أحياء بلدة رأس العين شمال الحسكة، بينما سيطرت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا على بلدة سلوك قرب تل أبيض.

وأشار "المرصد السوري" إلى أن قوات "قسد" ، تمكنت من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في رأس العين يوم أمس، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية، وتتركز الاشتباكات الآن في منطقة معبر رأس العين بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.

وأضاف "المرصد" ، أن 17 مقاتلا من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا خلال الهجوم المعاكس لقسد في رأس العين، كما قتل 4 عناصر من "قسد" في الاشتباكات ذاتها.

فيما أكدت وكالة "سانا" السورية، "القوات المشاركة في عملية "نبع السلام"، حررت بلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض"، إن "قوات النظام التركي احتلت بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي الشرقي".

وتحدثت مصادر سورية معارضة وتركية عن تحقيق قوات "نبع السلام" تقدما في مناطق أخرى تحيط بتل أبيض، كما أصرت تلك المصادر على أن قوات "الجيش الوطني" تسيطر على منفذ رأس العين الحدودي، والأحياء الغربية من البلدة، فضلا عن المدخل الشرقي ومنطقة الصناعة، وذلك بعد إعلان الدفاع التركية سيطرة قوات "نبع السلام" على رأس العين.