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قوات سوريا الديمقراطية تحتجز أكثر من 3500 إرهابى عراقى فى سجون مؤقتة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:02 ص
قوات سوريا الديمقراطية تحتجز أكثر من 3500 إرهابى عراقى فى سجون مؤقتة قوات سوريا الديمقراطية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أكدت وسائل إعلام محلية عراقية اليوم الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز أكثر من 3500 إرهابى عراقى، محذرة من تنفيذ تنظيم داعش عمليات مفخخة بمخيم الهول للاجئين.

وقالت المصادر - وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف و500 إرﻫﺎﺑى ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، والمئات ﻣﻦ ﺳﺠﻨﺎء (داﻋﺶ) ﻣﺤﺘﺠﺰون ﻓى ﺳﺠﻮن ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، حيث ﻗﺎﺗل أغلبهم ﻓى ﺻﻔﻮف ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ ﻓى ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق".

وأضافت أن "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر والأجهزة الأﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ 1500 إرﻫﺎﺑى ﻣﻦ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﻓى ﺷﺮقى ﺳﻮرﻳﺎ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أكد رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراتية أﺑﻮ ﻋﻠى اﻟﺒﺼﺮى، أن "ﺳﺠﻨﺎء داﻋﺶ وعوائلهم المحتجزين بمخيم اﻟﻬﻮل -أﻛﺒﺮ المخيمات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻗﺮاﻃﻴﺔ - ﻳﻌﺪون ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨى والإﻗﻠﻴﻤى والعالمى"، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "المخيم ﻳتضمن ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ أﺳﺮ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 35 أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﻠﻴﺔ والأﺟﻬﺰة الأﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد".

 


قوات سوريا الديمقراطيه

تنظيم داعش

مخيم الهول

سوريا

العراق

العدوان التركى

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