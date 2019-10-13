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قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من القدس

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:49 ص
قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من القدس قوات الاحتلال - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، 12 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.

 

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين بعد عمليات دهم لعدد من المنازل فى بلدة العيسوية وفى حى جبل الزيتون فى القدس المحتلة.

 


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القدس

قوات الاحتلال

اسرائيل

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