قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، 17 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما أصيب عشرات الشبان بحالات اختناق، جراء إطلاق القوات قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات، أعقبت اقتحامها لحى الطيرة بمدينة رام الله وسط الضفة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل والدة الأسير سامر العربيد، والذى تتهمه القوات بالمسئولية عن عملية (عين بونين) التى أسفرت عن مقتل مستوطنة قبل شهرين تقريبا.

وفى سياق آخر، اندلعت مواجهات عند مدخل قرية سردا شمالا، خلال انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، دون أن يُبلغ عن إصابات.

أما فى القدس، فاعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا عقب مداهمة منازلهم فى جبل الزيتون، وبلدة العيسوية.

وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة ووالدها من بلدة بنى نعيم شرق المحافظة عقب اقتحام منزل عائلتهما، وتفتيشه، كما داهمت بلدة دورا جنوبا، واقتحمت عددا من منازل المواطنين، بينما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم، وشابا واحدا من محافظة قلقيلية.

وفى سياق آخر، أعطب مستوطنون، اليوم، إطارات 5 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين فى قرية مردا شمال (سلفيت) شمال الضفة الغربية.

من جهته، ذكر محافظ (سلفيت) عبد الله كميل، أن هذه الجريمة تأتى ضمن سلسلة الجرائم التى يرتكبها الاحتلال بالتواطؤ مع المستوطنين، لخلق حالة من الرعب لدى المواطنين، بهدف توسيع دائرة الاستيطان فى المنطقة، وشدد على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية السلمية، والتنبه من خلال لجان الحماية والحراسة التى تعمل على مدار الساعة، لمنع الاحتلال من الوصول إلى مراده.