قطر تحظر عرض حلقة أحمد أبو هشيمة مع عمرو أديب داخل حدودها

كتب محمد عبد العظيم

فى موقف يؤكد قلق وتوتر دولة قطر من تصريحات المهندس أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال، قررت دولة قطر حذر عرض حلقة أبو هشيمة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" داخل بلادها.



قطر تحذر عرض حلقة أبو هشيمة مع عمرو أديب

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فجر الكثير من التفاصيل الخاصة باعتقال قطر للمهندس المصرى على سالم، تلك القضية التى أثيرت خلال الشهور الماضية عندما بدأت منظمات حقوقية مصرية تطالب الدوحة بالإفراج عن المهندس المصرى ووقف الاعتقالات ضد المصريين المتواجدين داخل أراضيها.

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تحدث خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عن قضية على سالم عندما أكد أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أصدر قرارًا بإذاعة المباريات، وكل دولة أصبح لها 22 مباراة، والقطريين اتهموا المهندس المصرى على سالم، بأنه أرسل إيميل لى طلب فيه الضغط على القطريين لخفض السعر، رغم أن هناك قرارًا بإذاعة المباريات.