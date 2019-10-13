سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

قطر تحظر عرض حلقة أحمد أبو هشيمة مع عمرو أديب داخل حدودها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:59 م
قطر تحظر عرض حلقة أحمد أبو هشيمة مع عمرو أديب داخل حدودها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى موقف يؤكد قلق وتوتر دولة قطر من تصريحات المهندس أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال، قررت دولة قطر حذر عرض حلقة أبو هشيمة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" داخل بلادها.

6043edbf-2ead-43ab-a8f5-9274b83cc233
قطر تحذر عرض حلقة أبو هشيمة مع عمرو أديب

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فجر الكثير من التفاصيل الخاصة باعتقال قطر للمهندس المصرى على سالم، تلك القضية التى أثيرت خلال الشهور الماضية عندما بدأت منظمات حقوقية مصرية تطالب الدوحة بالإفراج عن المهندس المصرى ووقف الاعتقالات ضد المصريين المتواجدين داخل أراضيها.

 

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تحدث خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عن قضية على سالم عندما أكد أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أصدر قرارًا بإذاعة المباريات، وكل دولة أصبح لها 22 مباراة، والقطريين اتهموا المهندس المصرى على سالم، بأنه أرسل إيميل لى طلب فيه الضغط على القطريين لخفض السعر، رغم أن هناك قرارًا بإذاعة المباريات.


أبو هشيمة

عمرو اديب

قناة الجزيرة

قطر

اخبار قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:10 ص

أبو هشيمة: اعتقال مصريين فى قناة الجزيرة جاء انتقامًا بسبب تألق قنوات ON.. ويكشف لماذا استثنت عقود احتكار بى إن سبورت إيران وتركيا وإسرائيل؟.. ويدعو للتوجه للمدعى العام السويسرى لفتح قضايا فساد ناصر الخليفى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:05 ص

فيديو.. كيف رد "أبو هشيمة" على اتهامه بالعمل مع قطر قديمًا والتخابر ضدها حاليًا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:50 ص

أبو هشيمة متوعدًا: لو المصريين المعتقلين فى قطر مطلعوش هكشف أسرار ووقائع بالأسماء

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:26 ص

فيديو.. أبو هشيمة يكشف: عقود احتكار "بي إن سبورت" استثنت إيران وتركيا وإسرائيل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة