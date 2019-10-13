فيديو.. نقابى تركى موالى للديكتاتور أردوغان يحرض على قتل المدنيين فى سوريا

كتب- هاشم الفخرانى

قال ماتين فايز أوغلوا رئيس نقابة المحاميين فى تركيا خلال لقاء مع هاكان شاليك فى بشبكة "سى ان ان" ترك أنه:" إذا كان سيتم استخدام المدنيين كدروع بشرية، فإن الدولة غير مضطرة لحماية حياة المدنيين".

ووصفت تصريحات ماتين فايز أوغلو رئيس نقابة المحاميين الذى يدعم عملية الغزو التركى لشمال وشرق سوريا بأنها فضيحة فيما يتعلق بوقوع قتلى مدنيين اثناء العملية العسكرية.

وأضاف مدافعًا عن قتل المدنيين، أنه وفقًا لمواد القانون الدولى المنظمة لهذه الاشتباكات، إذا كانت القوات المسلحة تستخدم المدنيين كدروع لها، فإن الدولة ليست مضطرة لحماية حياة المدنيين".

وقالت وكالة مازوبوتاميا، إن الفاشى فايز أوغلو يسعى لأن يقول فجروا الوحدات السكنية وأحدثوا مذابح.