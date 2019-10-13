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فيديو.. كثافات مرورية وزحام أعلى كوبرى 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:57 م
فيديو.. كثافات مرورية وزحام أعلى كوبرى 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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شهد كوبرى 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر ، كثافات مرورية عالية وزحام سيارات، بسبب تعطل إحدى السيارات عليه، وهو ما تزامن أيضا مع ساعة الذروة حيث خروج المدارس والموظفين.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" مشهد الزحام على كوبرى أكتوبر المتجه لمدينة نصر، حيث تسببت كثافات السيارات فى إحداث حالة من التكدس المرورى.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.


كوبرى 6 أكتوبر

زحام مرورى على كوبرى أكتوبر

تعطل السيارات على كوبرى أكتوبر

حالة المرور على كوبرى أكتوبر

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