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فيديو.. المرشحان لرئاسة تونس يدليان بصوتيهما فى الانتخابات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:33 م
فيديو.. المرشحان لرئاسة تونس يدليان بصوتيهما فى الانتخابات قيس سعيد
كتبت – هناء أبو العز

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أدلى المرشحان قيس سعيد ونبيل القروى، صباح اليوم الأحد بصوتيهما، فى الجولة الثانية  للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
 
 
وأدى سعيد وهو مرشح مستقل واجبه الانتخابى، بالمدرسة الابتدائية بمنطقة حى النصر رفقة زوجته.
 
 
وقال عقب خروجه من مكتب الاقتراع للصحفيين، أتوجه إلى التونسيين والتونسيات حتى يواصلوا مسيرتهم فى صناعة تاريخ جديد، وأقول لهم لا تحتكموا إلا لضمائركم وأنتم قادرون وستحققون ما تريدون".
 
 
كما أدلى المترشح نبيل القروى، وهو رئيس حزب قلب تونس، بواجبه الانتخابي، بالمدرسة الابتدائية البحيرة 1 بالعاصمة، رفقة زوجته.
 
 
ودعا فى تصريح صحفى التونسيين إلى الإقبال على مكاتب الاقتراع بكثافة وممارسة حقهم الانتخابى، معتبرا أن اليوم حاسم في تاريخ تونس وسيحدّد مصير البلاد للسنوات الخمس القادمة.

تونس

انتخابات تونس

داخلية تونس

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قيس سعيد

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