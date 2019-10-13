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فيديو..التأمين الصحى الشامل تكشف الأوراق اللازمة للتسجيل بالمنظومة الجديدة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:43 م
فيديو..التأمين الصحى الشامل تكشف الأوراق اللازمة للتسجيل بالمنظومة الجديدة التأمين الصحى الشامل
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن الأوراق اللازمة للتسجيل بالمنظومة الجديدة للحصول على الخدمة الطبية بالمجان خاصة غير القادرين .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن التسجيل يتم بمجرد توجه المواطن أو أى من افراد الأسرة التابع لها محل سكنه إلى الوحدة الصحية أو المركز الطبى على أن يكون محتفظا ببطاقة الرقم القومى بالنسبة للكبار وشهادات الميلاد بالرقم القومى للمواليد أو الأطفال .

وأضافت المنظومة، أنه يتم فتح ملف طبى عائلى لكل فرد وتقدم الوحدة الصحية الخدمة لـ 5 آلاف مواطن و 10 آلاف للمركز الطبى .

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تكافلية تستهدف تقديم الخدمة للمنتفعين مقابل سداد الاشتراكات .


الصحة

التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى الشامل

التامين الصحى

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