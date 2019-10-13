سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فرع ثقافة أسوان ينظم أسبوعاً ثقافياً بعنوان "مصر وأفريقيا عمق تاريخى"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:03 م
فرع ثقافة أسوان ينظم أسبوعاً ثقافياً بعنوان "مصر وأفريقيا عمق تاريخى" أسبوع ثقافى
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أسبوع ثقافى بفرع ثقافة أسوان، بعنوان "مصر وافريقيا عمق تاريخى" لمدة ثلاثة أيام.

ففى بيت ثقافة كلابشة، تضمن فاعليات اليوم الأول محاضرة " مصر وأفريقيا تاريخ مشترك" حاضرها محمد عبد المجيد بإذاعة جنوب الصعيد، تحدث عن قارة افريقية من الناحية الجغرافية، مساحتها ، أكبر وأصغر دوله إفريقية، عدد دولها، عدد السكان وأهم القبائل بها، علاقة مصر المتعددة مع دول قارة أفريقيا، وكذلك الدور الرئيسى لأفريقيا للعالم من حيث الموقع والثروات .

وتضمن اليوم الثانى، محاضرة بعنوان "أفريقيا التاريخ والمصير" ألقاها عبد المنعم محمد نور، تحدث عن تاريخ أفريقيا، وأن إفريقيا ثانى أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان من تقديرات ٢٠١٦ ويعيشون فى 61 إقليم وتضم القارة ٥٤ دولة، وأن أصل كلمة أفريقيا إلى اللغة الفينيقية "أفريقيا الحضارة" .

وأقيمت فى اليوم الثالث محاضرة بعنوان "دول الشمال الأفريقى" ألقاها محمد عبد المجيد بإذاعة جنوب الصعيد، وأشار إلى أن دول "شمال أفريقيا" هى مجموعة دول البحر المتوسط الواقعة فى المنطقة الأكثر شمالا من القارة الأفريقية، وهناك الكثير مما يميز شمال أفريقيا عن جزء كبير من أفريقيا جنوب الصحراء تاريخيا وطبيعياً بسبب حاجز طبيعى أنشأته الصحراء لفترة طويلة من التاريخ الحديث، وسهل التواصل والهجرة عبر البحر المتوسط وأصبحت ثقافات شمال أفريقيا مرتبطة بشكل واضح بأوروبا وبجنوب غربى آسيا أكثر من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ثم أقيم ختام الفاعليات تضمن "القرآن الكريم، إلقاء شعرى للشاعر بدوى رئيس النادى أدب البادية وفن النميم، فقرة غنائية وعرض فنى للأطفال، تسليم شهادات تقدير للمشاركين.

هذا إلى جانب أقامت ورشة حرف بيئية "مشغولات من الخرز" للمدربة رباب إبراهيم أم كلثوم منير وبدرية عماد  لأعضاء نادى المرأة، وعمل ورشة "رسم جدارية عن إفريقيا التاريخ والمصير" تدريب عكاشة عبده إدريس فنان تشكيلى بمشاركة طالبات مدرسة كلابشة الفنية.

 

 


فرع ثقافة اسوان

اسبوع ثقافى

افريقيا

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة