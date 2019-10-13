فرع ثقافة أسوان ينظم أسبوعاً ثقافياً بعنوان "مصر وأفريقيا عمق تاريخى"

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أسبوع ثقافى بفرع ثقافة أسوان، بعنوان "مصر وافريقيا عمق تاريخى" لمدة ثلاثة أيام.

ففى بيت ثقافة كلابشة، تضمن فاعليات اليوم الأول محاضرة " مصر وأفريقيا تاريخ مشترك" حاضرها محمد عبد المجيد بإذاعة جنوب الصعيد، تحدث عن قارة افريقية من الناحية الجغرافية، مساحتها ، أكبر وأصغر دوله إفريقية، عدد دولها، عدد السكان وأهم القبائل بها، علاقة مصر المتعددة مع دول قارة أفريقيا، وكذلك الدور الرئيسى لأفريقيا للعالم من حيث الموقع والثروات .

وتضمن اليوم الثانى، محاضرة بعنوان "أفريقيا التاريخ والمصير" ألقاها عبد المنعم محمد نور، تحدث عن تاريخ أفريقيا، وأن إفريقيا ثانى أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان من تقديرات ٢٠١٦ ويعيشون فى 61 إقليم وتضم القارة ٥٤ دولة، وأن أصل كلمة أفريقيا إلى اللغة الفينيقية "أفريقيا الحضارة" .

وأقيمت فى اليوم الثالث محاضرة بعنوان "دول الشمال الأفريقى" ألقاها محمد عبد المجيد بإذاعة جنوب الصعيد، وأشار إلى أن دول "شمال أفريقيا" هى مجموعة دول البحر المتوسط الواقعة فى المنطقة الأكثر شمالا من القارة الأفريقية، وهناك الكثير مما يميز شمال أفريقيا عن جزء كبير من أفريقيا جنوب الصحراء تاريخيا وطبيعياً بسبب حاجز طبيعى أنشأته الصحراء لفترة طويلة من التاريخ الحديث، وسهل التواصل والهجرة عبر البحر المتوسط وأصبحت ثقافات شمال أفريقيا مرتبطة بشكل واضح بأوروبا وبجنوب غربى آسيا أكثر من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ثم أقيم ختام الفاعليات تضمن "القرآن الكريم، إلقاء شعرى للشاعر بدوى رئيس النادى أدب البادية وفن النميم، فقرة غنائية وعرض فنى للأطفال، تسليم شهادات تقدير للمشاركين.

هذا إلى جانب أقامت ورشة حرف بيئية "مشغولات من الخرز" للمدربة رباب إبراهيم أم كلثوم منير وبدرية عماد لأعضاء نادى المرأة، وعمل ورشة "رسم جدارية عن إفريقيا التاريخ والمصير" تدريب عكاشة عبده إدريس فنان تشكيلى بمشاركة طالبات مدرسة كلابشة الفنية.