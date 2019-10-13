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فحص 8263 طالب بجامعة جنوب الوادى بمبادرة 100 مليون صحة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:47 ص
فحص 8263 طالب بجامعة جنوب الوادى بمبادرة 100 مليون صحة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا إن مديرية الشئون الصحية بقنا انتهت من فحص 8263 طالب وطالبة بجامعة جنوب الوادى ضكن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

واوضح الهجان انه تم إجراء التحاليل لطلاب الجامعة خلال الفترة من 1/9/2019 وحتى 23/9/2019 وذلك من خلال10 فرق مدربة على تنفيذ أعمال المبادرة.

واضاف المحافظ فى بيان انه سيتم إرسال 5 فرق طبية أخرى لأجراء الفحص لطلاب كليات جامعة الأزهر بقنا وذلك خلال ايام 15-16-17-20 من شهر أكتوبر الجارى .

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتقدم العلاج المجانى وذلك للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض.

 

 

 

 


حملة 100مليون صحة

محافظة قنا

جامعة جنوب الوادى

السيسى

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