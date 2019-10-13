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غدا.. انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات سملا بالغربية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:54 م
غدا.. انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات سملا بالغربية إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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صرحت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سملا جهد 11/66 ك.ف غدا الأثنين في تمام الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم وذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى والخرطوم الحساس
 
وأضافت هاشم في بيان لها اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن الأماكن الأتية " مدينة قطور - محطة رفع الصرف الصحى بقطور - مضرب الأرز " وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق هذه المناطق تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة.
 
 
 

انقطاع الكهرباء

سملا

قطور

كهرباء الغربية

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