غدا.. انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات سملا بالغربية

الغربية محمد طارق

صرحت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سملا جهد 11/66 ك.ف غدا الأثنين في تمام الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم وذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى والخرطوم الحساس

وأضافت هاشم في بيان لها اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن الأماكن الأتية " مدينة قطور - محطة رفع الصرف الصحى بقطور - مضرب الأرز " وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق هذه المناطق تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة.