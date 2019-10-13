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عكاظ: تأشيرات سياحية "عند الوصول" للسعودية لحاملى فيزا أمريكا وبريطانيا وشنجن

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:14 م
عكاظ: تأشيرات سياحية "عند الوصول" للسعودية لحاملى فيزا أمريكا وبريطانيا وشنجن السياحة فى السعودية
كتبت آمال رسلان

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كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بنظام التأشيرات السياحية الجديد التى بدأت المملكة تطبيقها، والذي بات يتيح لزوار المملكة زيارتها وفق شروط محددة، حيث تتيح لائحة تأشيرات الزيارة السياحية للزوار دخول البلاد بدون تأشيرة مسبقة، والدخول "عند الوصول"، إذا كانوا حاملين تأشيرة سياحية أو تجارية أمريكية أو بريطانية، أو من إحدى دول أوروبا المانحة لتأشيرة شنجن.

وكانت السعودية قد أعلنت بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، بدء استصدار تأشيرات سياحية إلكترونية أو "عند الوصول" لمواطني 49 بلداً بهدف وضع السياحة على رأس قائمة مصادر الدخل الرئيسية في المملكة، وقالت عكاظ أنه بعد إطلاعها على لائحة التأشيرات التي بدأ العمل بها الجمعة 11 أكتوبر أن منح التأشيرة لن يقتصر على مواطني هذه الدول.

وبحسب الصحيفة فإن القائمة تشمل الجنسيات الأخرى غير المشمولة بمجموعة الـ49 إذا كان حاملوها حاملين أيضاً تأشيرة سياحية أو تجارية أمريكية أو بريطانية أو من إحدى دول أوروبا المانحة لتأشيرة شنجن.

يذكر أن أهم مميزات التأشيرة السياحية السعودية هي الاستفادة منها لأداء العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبة للنساء، وعدم حاجة حاملها إلى كفيل كما في التأشيرات الأخرى، كما أنها من المفترض أن تمنح للجميع دون استثناءات قائمة على دين أو معتقد، وتتيح زيارات متعددة خلال عام دون تجاوز الزيارة.

 

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صحيفة عكاظ


تاشيرة سياحية

السعودية

شنجن

تاشيرة امريكا

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