عطل مفاجئ يتسبب في توقف قطار " طنطا - الزقازيق " 20 دقيقة

الغربية محمد طارق

شهدت حركة القطارات ، اليوم الأحد، توقف لمدة 20 دقيقة ، في جرار القطار 237 المطور المتجه من مدينة طنطا إلى مدينة الزقازيق أعلى كوبري مزلقان السنطة وعادت الحركة لطبيعتها مرة أخرى بعد إصلاح العطل.

تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد السنطة بتعطل القطار رقم 237 مطور " طنطا – الزقازيق " أثناء سيره أعلى كوبري مزلقان سكك حديد السنطة.

وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل فني بالجرار، وقام مسئولو هيئة السكة الحديدية بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته بعد توقف دام 20 دقيقة واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات وتحرر محضر بالواقعة.