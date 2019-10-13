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طقس الخليج.. معتدل بالبحرين.. أمطار بالسعودية.. وغائم بالإمارات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. معتدل بالبحرين.. أمطار بالسعودية.. وغائم بالإمارات درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأحد، طقس حار نسبيا، وسط أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء بالسعودية ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حسن بوجه عام ولكنه رطبا نسبيا خلال الليل، وتصل درجة الحرارة: العظمى 36 مئوية.. الصغرى 28 مئوية.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،تبوك ،حائل ،الجوف ، الحدود الشمالية , الشرقية) فيما يتكون الضباب على منطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتصل العظمى 37 درجة.

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً خاصة على السواحل من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتصل العظمى إلى 36 درجة.

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا و حار و طقس رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 38 درجة مئوية. 

الكويت

 

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السعودية

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