سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

طاهر الخولى يعلن تطوعه للدفاع عن المصريين المُعتقلين فى قطر بتهمة التخابر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:11 ص
طاهر الخولى يعلن تطوعه للدفاع عن المصريين المُعتقلين فى قطر بتهمة التخابر المستشار طاهر الخولى
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المستشار طاهر الخولى المحامى بالنقض، بأنه سيتطوع للدفاع عن المصريين العاملين فى مجموعة قنوات "بي إن سبورت" التابعة للجزيرة، بعد أن اعتقلتهم قطر بتهمة التخابر مع مصر.

وأضاف "الخولى"، أن تعريف التخابر فى القانون المصرى والقطرى، هو نقل معلومة عسكرية أو اقتصادية، موضحاً: "الموظفان المصريان يعملان فى شركة مدنية تجارية تتبع القطاع الخاص، ليست جهة حكومية، فلا هى مرفق عام ولا منشأة عسكرية ولا منشأة اقتصادية، ولا ينطبق عليها أى وصف رسمي للدولة القطرية".

وأشار المستشار طاهر الخولى، إلى أن إتهام قناة الجزيرة بأنهم نقلوا معلومات حساسة لمصر، هو دليل إدانة للجزيرة ولقطر، بأنها تستخدم الشركة لأغراض سياسية، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، مؤكداً بأنه سيرسل مذكرة للفيفا مرفق بها صورة من القضية.

جدير بالذكر أن المستشار طاهر الخولى شغل منصب المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا لمدة 7 سنوات، وسبق له التحقيق فى العديد من قضايا التخابر، قبل أن يستقيل من العمل بالسلك القضائى، لممارسة مهنة المحاماه منذ خمس سنوات.

 

 

 


طاهر الخولى

الجزيرة

قطر

بى إن سبورت

تخابر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة