طاهر الخولى يعلن تطوعه للدفاع عن المصريين المُعتقلين فى قطر بتهمة التخابر

كتب محمد مجدى السيسى

صرح المستشار طاهر الخولى المحامى بالنقض، بأنه سيتطوع للدفاع عن المصريين العاملين فى مجموعة قنوات "بي إن سبورت" التابعة للجزيرة، بعد أن اعتقلتهم قطر بتهمة التخابر مع مصر.

وأضاف "الخولى"، أن تعريف التخابر فى القانون المصرى والقطرى، هو نقل معلومة عسكرية أو اقتصادية، موضحاً: "الموظفان المصريان يعملان فى شركة مدنية تجارية تتبع القطاع الخاص، ليست جهة حكومية، فلا هى مرفق عام ولا منشأة عسكرية ولا منشأة اقتصادية، ولا ينطبق عليها أى وصف رسمي للدولة القطرية".

وأشار المستشار طاهر الخولى، إلى أن إتهام قناة الجزيرة بأنهم نقلوا معلومات حساسة لمصر، هو دليل إدانة للجزيرة ولقطر، بأنها تستخدم الشركة لأغراض سياسية، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، مؤكداً بأنه سيرسل مذكرة للفيفا مرفق بها صورة من القضية.

جدير بالذكر أن المستشار طاهر الخولى شغل منصب المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا لمدة 7 سنوات، وسبق له التحقيق فى العديد من قضايا التخابر، قبل أن يستقيل من العمل بالسلك القضائى، لممارسة مهنة المحاماه منذ خمس سنوات.