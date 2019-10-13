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ضبط 37 قطعة سلاح و1580 قرص تامول وتنفيذ 2452 حكما قضائيا فى حملة بسوهاج

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:32 م
ضبط 37 قطعة سلاح و1580 قرص تامول وتنفيذ 2452 حكما قضائيا فى حملة بسوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن حملة أمنية مكبرة، برئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام، وذلك بالاشتراك مع الأمن العام ومدعومة بمجموعات قتالية.

جاءت الحملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 4 بنادق آلية عيار 7.62×39، و"3" طلقات من ذات العيار و10 بنادق خرطوش عيار 12، و5 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، و8  فرد روسي محلى الصنع، و"5" طلقات من ذات العيار و10 قطع سلاح أبيض بإجمالى 37 قطعة سلاح و 8 طلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

كما تم ضبط  "8" لفافات سلوفانية صغيرة الحجم لمادة الشابو، ومبلغ مالي وقدره 2100 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم "عبد الهادي م م ش" 38  سنة عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم ضبط  "1000" قرص تامول المخدر حيازة المتهم "وليد ص م س" 25 سنة عامل ومقيم مركز دار السلام، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم ضبط - "محمود  ا م" 31 سنة عامل و"أحمد ا ر ا" 23 عاطل - ومقيمان– قنا وبحوزتهما عدد "580" قرص تامول المخدر وكذا مبلغ مالي وقدره "400" جنيه وعدد 2هاتف محمول - بمواجهة المتهمين بما اسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ "2452" حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

سلاح

مخدرات

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