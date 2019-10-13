سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 150 طن زيوت سيارات من النفايات الخطرة بالإسكندرية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:11 م
ضبط 150 طن زيوت سيارات من النفايات الخطرة بالإسكندرية زيت سيارات - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 150 طن من زيوت السيارات المستعملة داخل مخزنين قبل إعادة تدويرهم وطرحهم بالأسواق.
 
تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مديرى مخزنين بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحيازة وتجميع كميات من زيوت السيارة المستخدمه من قبل وإعادة تعبئتها وبيعها مرة أخرى.
 
تم مداهمة المخزنين والقى القبض على المسؤلين وبتفتيشه عثر بداخله على 150 طن من الزيوت المستعملة والمخلوطه بالمواد البترولية والتى تعد من النفايات الخطرة والتى تتسبب فى تلوث البيئة، تمهيدا فى إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق مرة آخرى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

امن الاسكندريه

تموين اسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة