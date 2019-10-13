ضبط 150 طن زيوت سيارات من النفايات الخطرة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 150 طن من زيوت السيارات المستعملة داخل مخزنين قبل إعادة تدويرهم وطرحهم بالأسواق.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مديرى مخزنين بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحيازة وتجميع كميات من زيوت السيارة المستخدمه من قبل وإعادة تعبئتها وبيعها مرة أخرى.

تم مداهمة المخزنين والقى القبض على المسؤلين وبتفتيشه عثر بداخله على 150 طن من الزيوت المستعملة والمخلوطه بالمواد البترولية والتى تعد من النفايات الخطرة والتى تتسبب فى تلوث البيئة، تمهيدا فى إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق مرة آخرى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.