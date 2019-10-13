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ضبط عاطل بتهمة إطلاق النار على محام داخل مكتبه فى بنها بسبب خلافات مالية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:50 م
ضبط عاطل بتهمة إطلاق النار على محام داخل مكتبه فى بنها بسبب خلافات مالية اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية
القليوبية – فريق المحافظات

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة إصابة محام بطلق نارى خلال تواجده فى مكتبه، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطل تشاجر مع المحامى وعمه بسبب الخلافات المالية فحاول المتهم إطلاق الرصاص على عم المحامى فأصابت الرصاصة المجنى عليه، وألقت القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المحامى مصابا للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد سيد القاضى مأمور قسم أول بنها، بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول مصطفى س محام مقيم بقرية جمجرة دائرة مركز بنها، مصاب بفرد خرطوش بمنطقة أسفل البطن والفخذ وتم حجزه بقسم الطوارئ تحت الملاحظة وعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لحالته الصحية.

اخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، ودلت التحريات أن وراء إطلاق الرصاص عاطل يدعى حسن ع عاطل على خلاف مالى مع عم المجنى عليه وخلال تواجد المحامى بمكتبه بصحبة عمه دخل عليهم المتهم مطالبا عم المجنى عليه بمبلغ مالى لتسوية خلافات بينهما فرفض العم ونشبت مشاجرة بينهما فاخرج المتهم سلاح نارى فرد خرطوش واطلق منه طلقة صوب العم فاصابت المجنى عليه "المحامى.

تمكن المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم اول بنها، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المبين وأرشد عن مكان السلاح وجرى التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق، فيما انتقل على الفور طارق جيش وكيل نقابة محامين شمال القليوبية وإبراهيم سمير ومحمد كامل عضوا المجلس، للإطمئنان على حالة المحامى المصاب ومتابعة سير التحقيقات.

 

 

 


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