ضبط عاطلين هاربين من أحكام بالمؤبد فى العبور وشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد في حملة أمنية بالعبور وشبرا الخيمة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العبور من ضبط "أشرف م" عاطل محكوم عليه في قضية جنايات قسم مدينة نصر (مخدرات)، بالسجن المؤبد.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المدعو "عبدالمنعم م ع" 32 سنة عاطل محكوم عليه في قضية جنايات مركز فايد (سرقة بالإكراه)، بالسجن المؤبد 25 سنة، وتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.