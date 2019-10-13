صور.. نائب محافظ القاهرة يترأس اجتماعا بروضة السيدة لحل مشاكل التسكين

كتب سيد الخلفاوى

ترأس اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لبحث مشاكل سكان مشروع روضة السيدة، بمقر لجنة التسكين بالمشروع بحى السيطة زينب، بحضور الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، ومباحث المرافق ولجنة بحوث الإسكان وإسكان المحافظة، وعدد من السكان.

وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، أنه جارٍ فحص تظلمات عدد من سكان روضة السيدة "تل العقارب" سابقا، بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومتابعة اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وقال رئيس حى السيدة زينب، إنه جارٍ حل مشكلات الفصل بين الأسر التى جرى تخصيص وحدات سكنية لها بالمشاركة مع أسر أخرى بمنطقة روضة السيدة زينب، مشيرا ٱلى ان عملية التسكين مازالت مستمرة بالمشروع.

يذكر أن مشروع روضة السيدة به 816 وحدة سكنية تم انشاءه بعد إزالة تبة ترابية "تل العقارب"، وتم نقل سكان المنطقة مرة أخرى للمشروع بعد الانتهاء منه.