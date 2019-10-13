صور.. نائب محافظ الإسماعيلية: رفع وإزالة 120 طن مخلفات بمدينة المستقبل السكنية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية أنه للأسبوع الثالث على التوالى تم تنفيذه حملة مكبرة لرفع وإزالة تجمعات المخلفات والرتش والقمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى تتم بالمشاركة المجتمعية ويشارك بها معدات وآليات مديرية الطرق إلى جانب أجهزة ومعدات المراكز والمدن والعاملون بها وذلك من أجل الإسراع فى إنهاء تطهير جميع المناطق بالكامل استعدادًا لإعادة تأهيلها والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمنطقة.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية فى بيان إلى أنه تم تنفيذ حملة مكثفة لليوم الثانى على التوالى تحت إشراف وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومحمود الصورى، نائب رئيس المركز والمدينة ومدحت عباس، رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل وفوزى جمال وذلك بعدد 7 بؤر لتجمع المخلفات والرتش بنطاق مدينة المستقبل السكنية وأسفرت عن رفع وازالة كمية قدرها 120 طن من المخلفات والقمامة والرتش وتم نقلها الى المقلب العمومى بمنطقة أبوبلح بأول طريق السويس.

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم تغيير كشافات الصوديوم واستبدالها بكشافات الليد وصيانة أعمدة الإنارة وباقى الكشافات مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ أعمال رفع وإزالة جميع بؤر وتجمعات المخلفات والقمامة والرتش بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.



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