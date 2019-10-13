سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نائب محافظ الإسماعيلية: رفع وإزالة 120 طن مخلفات بمدينة المستقبل السكنية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:17 ص
صور.. نائب محافظ الإسماعيلية: رفع وإزالة 120 طن مخلفات بمدينة المستقبل السكنية رفع المخلفات
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية أنه للأسبوع الثالث على التوالى تم تنفيذه حملة مكبرة لرفع وإزالة تجمعات المخلفات والرتش والقمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى تتم بالمشاركة المجتمعية ويشارك بها معدات وآليات مديرية الطرق إلى جانب أجهزة ومعدات المراكز والمدن  والعاملون بها وذلك من أجل الإسراع فى إنهاء تطهير جميع المناطق بالكامل استعدادًا لإعادة تأهيلها والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمنطقة.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية فى بيان إلى أنه تم تنفيذ حملة مكثفة لليوم الثانى على التوالى تحت إشراف وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومحمود الصورى، نائب رئيس المركز والمدينة ومدحت عباس، رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل وفوزى جمال وذلك بعدد 7 بؤر لتجمع المخلفات والرتش بنطاق مدينة المستقبل السكنية وأسفرت عن رفع وازالة كمية قدرها 120 طن من المخلفات والقمامة والرتش وتم نقلها الى المقلب العمومى بمنطقة أبوبلح بأول طريق السويس.

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم تغيير كشافات الصوديوم واستبدالها بكشافات الليد وصيانة أعمدة الإنارة وباقى الكشافات مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ أعمال رفع وإزالة جميع بؤر وتجمعات المخلفات والقمامة والرتش بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

 

 

 

النظافة بالمستقبل (2)
النظافة بالمستقبل (2)

 

النظافة بالمستقبل (4)
النظافة بالمستقبل (4)

 

النظافة بالمستقبل (7)
النظافة بالمستقبل (7)

 

النظافة بالمستقبل (8)
النظافة بالمستقبل (8)

 

النظافة بالمستقبل (10)
النظافة بالمستقبل (10)

 

النظافة بالمستقبل (11)
النظافة بالمستقبل (11)

 


الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

المهندس احمد عصام

نائب محافظ الاسماعيليه

حمله ازاله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة