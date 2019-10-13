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صور.. مقتل 3 أشخاص بسبب حرائق الغابات فى كاليفورنيا الأمريكية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:00 ص
صور.. مقتل 3 أشخاص بسبب حرائق الغابات فى كاليفورنيا الأمريكية حرائق الغابات
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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قتل 3 أشخاص بسبب اشتداد حدة حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتمتد الحرائق على مساحة 8000 فدان فى جنوب كاليفورنيا ، مما أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بينما سعى رجال الإطفاء لاحتواء الحرائق.

ودعت شرطة لوس أنجلوس الجميع إلى الاستعداد لمواجهة هذا الحادث، وكانت حرائق الغابات جنوبى كاليفورنيا الأمريكية قد اندلعت مع هبوب رياح تبلغ سرعتها 60 ميلًا فى الساعة ساعدت على إشعال النيران، ما دفع بفرض عمليات إخلاء إلزامى لآلاف السكان.

أثار الحرائق
أثار الحرائق

 

احتراق السيارات
احتراق السيارات

 

أشجار محترقة
أشجار محترقة

 

حرائق
حرائق
 
 
 
الحرائق تلتهم الأشجار فى كاليفورنيا
الحرائق تلتهم الأشجار فى كاليفورنيا

 

انتشار الحرائق بسبب شدة الرياح
انتشار الحرائق بسبب شدة الرياح

 

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

 

حرائق الغابات فى كاليفورنيا
حرائق الغابات فى كاليفورنيا

 

قوات الإطفاء
قوات الإطفاء

 


حرائق الغابات

كاليفورنيا

أمريكا

رياح

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