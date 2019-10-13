صور.. مقتل 3 أشخاص بسبب حرائق الغابات فى كاليفورنيا الأمريكية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قتل 3 أشخاص بسبب اشتداد حدة حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتمتد الحرائق على مساحة 8000 فدان فى جنوب كاليفورنيا ، مما أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بينما سعى رجال الإطفاء لاحتواء الحرائق.