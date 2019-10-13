صور.. مقتل 3 أشخاص بسبب حرائق الغابات فى كاليفورنيا الأمريكية

قتل 3 أشخاص بسبب اشتداد حدة حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتمتد الحرائق على مساحة 8000 فدان فى جنوب كاليفورنيا ، مما أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بينما سعى رجال الإطفاء لاحتواء الحرائق.
ودعت شرطة لوس أنجلوس الجميع إلى الاستعداد لمواجهة هذا الحادث، وكانت حرائق الغابات جنوبى كاليفورنيا الأمريكية قد اندلعت مع هبوب رياح تبلغ سرعتها 60 ميلًا فى الساعة ساعدت على إشعال النيران، ما دفع بفرض عمليات إخلاء إلزامى لآلاف السكان.
أثار الحرائق
احتراق السيارات
أشجار محترقة
حرائق
الحرائق تلتهم الأشجار فى كاليفورنيا
انتشار الحرائق بسبب شدة الرياح
جانب من الحرائق
حرائق الغابات فى كاليفورنيا
قوات الإطفاء
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