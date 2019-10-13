صور.. مصرع شخصين وفقدان 9 بسبب إعصار هاجيبيس فى اليابان وشلل تام بطوكيو

أ ش أ - تصوير رويترز

تسبب أحد أقوى الأعاصير التى اجتاحت طوكيو حتى الآن فى إصابة العاصمة اليابانية بالشلل حيث وصول إليها الليلة إعصار "هاجيبيس".



أثار الإعصار فى طوكيو



وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية الليلة - نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية - قولها إن الإعصار تسبب أيضا فى سقوط اثنين ، فيما مازال 9 فى عداد المفقودين بعد انهيارات أرضية وفيضانات.

وأصدرت الحكومة نصائح وأوامر إجلاء لأكثر من ستة ملايين شخص فى مختلف أنحاء البلاد بعد أن تسبب الإعصار فى أغزر الأمطار وأشد الرياح منذ سنوات.



ارتفاع فى مناسيب المياه



وتسبب الإعصار الذى قالت الحكومة إنه أقوى إعصار اجتاح منذ عام 1958 فى سقوط أكبر كمية من الأمطار فى يوم واحد منذ سنوات فى مناطق كثيرة من بينها بلدة هاكونيه وهى منتجع شهير، وبلغ ارتفاع الأمطار 939.5 ملليمتر خلال 24 ساعة.



أثار الإعصار



ارتفاع فى منسوب المياه



إعصار اليابان



جانب من أثار الإعصار



رياح شديدة



شوارع طوكيو



شوارع مدمرة



فيضانات فى شوارع طوكيو



فيضانات