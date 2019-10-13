صور.. محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد ويقدم العزاء فى الشهداء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها انه قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتقديم واجب العزاء في شهداء مدينة بئر العبد وزيارة المصابين بمستشفي بئر العبد.

وجاء فى البيان أن المحافظ نقل تحيات رئيس الجمهوريه و وزير الدفاع واكد اهتمال الرئيس بهم وانه سيتم صرف التعويضات المناسبه لهم معربا عن امنيته الشفاء العاجل للمصابين واهتمام الدوله بكافه مؤسساتها بتقديم الرعايه الفائقه لهم.

وقام المحافظ بتكليف رئيس مدينه بئر العبد بدراسة احتياجات هذه الأسر ومطالبها للعرض عليه لاتخاذ الازم وتلبيتها.

يذكر أن حادث وقع جنوب بئر العبد أمس أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متنوعة.



محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (1)



محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (2)



محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (3)



محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (4)



محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (5)