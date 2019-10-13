سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد ويقدم العزاء فى الشهداء

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:53 م
صور.. محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد ويقدم العزاء فى الشهداء جانب من الزيارة
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها انه قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتقديم واجب العزاء في شهداء مدينة بئر العبد وزيارة المصابين بمستشفي بئر العبد.

وجاء فى البيان أن المحافظ نقل تحيات رئيس الجمهوريه و وزير الدفاع واكد اهتمال الرئيس بهم وانه سيتم صرف التعويضات المناسبه لهم معربا عن امنيته الشفاء العاجل للمصابين واهتمام الدوله بكافه مؤسساتها بتقديم الرعايه الفائقه لهم.

وقام المحافظ بتكليف رئيس مدينه بئر العبد بدراسة احتياجات هذه الأسر ومطالبها للعرض عليه لاتخاذ الازم وتلبيتها.

يذكر أن حادث وقع جنوب بئر العبد أمس أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متنوعة.

 

 

محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (1)
محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (1)

 

محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (2)
محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (2)

 

محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (3)
محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (3)

 

محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (4)
محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (4)

 

محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (5)
محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (5)

 

محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (7)
محافظ شمال سيناء يزور مصابى مدينة بئر العبد (7)

 


شمال سيناء

العريش

بئر العبد

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة