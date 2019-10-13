صور.. محافظ أسيوط يفتتح الفرع الإسلامى لبنك مصر بحى غرب

أسيوط ضحا صالح - هيثم البدري

افتتح اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ،اليوم الأحد، يرافقه إبراهيم بدوى - مدير عام منطقة فروع بنك مصر بأسيوط والوادي، فرع أسيوط الاسلامى بمقره الجديد بشارع يسرى راغب بحى غرب مدينة أسيوط.

وذلك بهدف التوسع فى منافذ تقديم الخدمة للمواطنين تحت رعاية محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائبيه عاكف المغربى وحسام عبدالوهاب وعادل عبداللطيف- رئيس الفروع وجمال عبدالقادر - نائب رئيس الفروع وبحضور وبحضور الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف ومحمد البشير رئيس حى غرب أسيوط.

وقدمت منطقة فروع أسيوط والعاملين بها التهنئة والشكر لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه وكافة الإدارات المركزية بهذه المناسبة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون مع مختلف البنوك المصرفية لتوفير القروض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وبخاصة جهاز تنمية المشروعات وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ومبادرة "مشروعك" بالمراكز والأحياء لدعم رجال الاعمال وصغار المستثمرين والشباب لإقامة المشروعات التنموية والخدمية لافتًا إلى أن الدولة تسعى بكامل أجهزتها للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات فى مختلف القطاعات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

يذكر أن فتح فرع جديد للبنك بحى غرب اسيوط يأتى ضمن خطة البنك فى التوسع فى فتح فروع أخرى تسهيلًا على المواطنين فهو يمتلك ما يزيد عن 620 فرعاً متصلة إلكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العملاء بالإضافة إلى أن بنك مصر من البنوك الرائدة فى مصر وقد تأسس عام 1920 بفضل فكر الرائد الاقتصادى محمد طلعت حرب باشا الذى تزعم فكر الإدخار الوطنى وتوجيه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك فإن بنك مصر هو أول بنك مصرى يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل فضلًا عن أن بنك مصر قام منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات فى مختلف المجالات بما فى ذلك المنسوجات والتأمين والنقل والطيران ووسائل الترفيه وصناعة السينما كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من الأسهم في159 شركة فى مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء بالإضافة إلى شركات أخرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

على جانب آخر، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بالقضايا السكانية خاصة وإنها تؤثر على الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى هذا الصدد لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة وهو ما جعلنا نشكل وفد رسمى من المحافظة للمشاركة فى ورشة مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" للحد من معدلات الانجاب والنمو السكانى والتى يتم تنظيمها بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 12 : 15 أكتوبر الجاري.

وانطلق اليوم الثانى للورشة بالترحيب بالحضور ثم استكمال مناقشات خطط العمل لمحافظات (أسيوط ، المنيا ، القليوبية) وفقاً للنماذج الجديدة.

كما تم إجراء مناقشات خلال محاضرة "الاطار المؤسسى لمشروع الاستجابة المحلية لقضايا السكان فى بعض المحافظات" للدكتور طارق فاروق الحصرى استشارى التطوير المؤسسى لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ووكيل كلية الدراسات العليا فى الإدارة (AAST).

وقال الدكتور طارق الحصرى انه تم خلال المحاضرة تحليل الإطار المؤسسى المقترح لتسريع الاستجابة المحلية (المزايا ، التحديات) وكيفية إشراك الشباب فى صنع القرار والعائد المتوقع من مشاركة الشباب وتفعيل المسئولية المجتمعية وذلك عن طريق (عصف ذهنى ، مناقشات ، عرض إلكتروني) مضيفا أن المديريات الخدمية ال11 بكل محافظة ( الصحة ، التضامن ، الطرق والنقل ، التنظيم والادارة ، التربية والتعليم ، الشباب والرياضة ، القوى العاملة ، الزراعة ، الطب البيطرى ، الإسكان ، التموين) تابعين للمحافظين اداريا طبقا لقانون 43 لسنة 79 اما باقى الجهات والمديريات الإدارية بكل محافظة فهى فروع للوزارات بالقاهرة ومنها تابعة للجهات المركزية ولا تتبع المحافظ.

كما استكمل الدكتور علاء حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم مناقشة نماذج خطط المتابعة والتقييم وتطبيقها من خلال تقسيم المشاركين لمجموعات عمل.

يذكر أن ورشة العمل يتم تنظيمها بحضور ومشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ، وسعيد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومى للسكان ، وشريف زهران مدير عام التعاون الدولى بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور علاء حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم بالمجلس القومى للسكان وبمشاركة وفود من محافظات (المنيا ، اسيوط ، القليوبية) ممثلة من متطوعين ووحدات السكان والمجلس القومى للسكان بالمحافظات.

من جانب آخر، أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استضافة الجامعة اليوم للشاعر المتميز هشام الجخ خلال حفل مسائى بقاعة النيل للأنشطة الطلابية وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الموسع الذى أطلقته الجامعة صباح اليوم بعنوان مصر تستطيع بطلابها والممتد على مدار يومين بهدف إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار المطروحة حول سبل تطوير التعليم فى مصر ودمج الطلاب من ذوى الإعاقة وتفعيل مجالات الأنشطة الطلابية وتطويرها.

ومن جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر أن حفل الشاعر هشام الجخ يأتى أيضاً تزامناً مع احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة والذى تم تنظيمه بتوزيع دعاوى مجانية للطلاب المتفوقين والمتميزين وعدد من طلاب الجامعة بالفرقة الأولى بمختلف كليات الجامعة إلى جانب دعوة أبناء الجامعة من الطلاب من ذوى الإعاقة .

كما أضاف الدكتور شحاتة غريب أنه من المقرر أن إنطلاق فاعليات المؤتمر شهدت حضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بالجامعة ومقرر المؤتمر ، والأستاذ عزالمنصورى مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب ، والطالب على جلال رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونخبة من عمداء الكليات المختلفة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس ،إلى جانب مشاركة متميزة من الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط الأسبق ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق ، والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، واللواء وائل الدغيدى رئيس مكتب المخابرات العامة بأسيوط ، والعميد احمد قدرى وكيل إدارة الأمن الوطنى بأسيوط ، إلى جانب كوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والدينية بالمحافظة ، ولفيف منالطلاب وممثلى الجامعات والمعاهد من 17 جامعة مصرية .

إلى جانب الوفود الرسمية والطلابية المشاركة فى فاعليات المؤتمر والممثلة عن 17 جامعة مصرية ومعهدين تابعين لوزارة التعليم العالي.



افتتاح الفرع الإسلامي لبنك مصر (1)



افتتاح الفرع الإسلامي لبنك مصر (2)