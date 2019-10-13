صور.. ضبط مصنعين بدون ترخيص وسط وغرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن ضبط مصنع مراتب بدون ترخيص، بمنطقة المنشية الجديدة، وذلك خلال شن حملات تفتيشية مكثفة، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الاسواق حماية للمواطنين من الغش التجارى والمنتجات مجهولة المصدر.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالاسكندرية، أن إدارة التجارة الداخلية برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وفريق عمل الإدارة بحملات مكبرة والتى أسفرت عن تحرير محضر ادارة وتشغيل مصنع مراتب بدون تراخيص من الجهات المختصة بمنطقة المنشية الجديدة بالحرفيين " كرموز" وتم تحريز عدد 30 لفة لباد رولات زنة اللفة 25 كجم مجهولة المصدر، 35 مرتبة تامة الصنع ماركات مختلفة مجهولة المصدر، 20 توب رولات بفتة الرول 36 متر، 30 شاسيه مراتب.

من جهه أخرى تم تحرير محضر لمصنع معالجة مياه الصرف بمنطقة العامرية لحيازة مواد كيماوية منتهية الصلاحية وتم تحريز 120 شيكارة بوليمر زنة الشيكارة 25 كجم منتهية الصلاحية، 120 شيكارة يوريا 46.5 ٪ معالجة زتة الشيكارة 50 كجم منتهية الصلاحية، 50 شيكارة نترات صوديوم زنة الشيكارة 50 كجم منتهية الصلاحية، وأكدت مديرية التموين بالاسكندرية على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.



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