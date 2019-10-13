صور ..سوريون يتظاهرون ضد العدوان التركى وقتل المدنيين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تظاهر عددا من السوريين من أهالي ريف دير الزور الغربى ضد العدوان التركى شمال شرق سوريا وغاراته الوحشية التى قتلت عشرات المدنيين.

وبحسب وكالة سانا السورية، نظم أهالى ريف دير الزور وقفة احتجاجية ضد العدوان التركي في بلدة الشميطية ، وطالبوا بطرد المحتل مؤكدين تمسكهم بوحدة وسيادة الاراضي السورية.

ونقل مراسل الوكالة ، أن قوات العدوان التركى ومرتزقتها قامت باحتلال بلدة تل أبيض ، بريف الرقة الشمالي ، فيما يواصل الجيش التركى القصف المدفعي والجوى على كل أحياء مدينة رأس العين دون توقف ومنذ ساعات الصباح شن جيش الغزو التركي هجوما عنيفا مترافقا مع قصف جوي عنيف .