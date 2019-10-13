صور.. رئيس مدينة إسنا يعلن العمل بالتشطيبات النهائية بسجل مدنى أصفون

الأقصر – أحمد مرعى

أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى العمل على قدم وساق خلال تلك الأيام للتجهيز لافتتاح سجل مدنى أصفون والمقام بالجهود الذاتية خلال الأيام المقبلة، وذلك بإجراءات تشطيبه وفرشه وتجهيز المقر بمنافذ معاملات حضارية وصالة انتظار به مقاعد لاستراحة المواطنين داخل المبنى.



وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن رجال المدينة يواصلون العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها بدائرة المركز، وذلك للتأكد من سلامة وتشغيل المشاريع التنموية الجديدة، وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع التنموية والخدمية بالمركز، موضحاً أن المركز ينتظر التشطيبات النهائية والمد بالموظفين من الوحدة المحلية، وذلك حرصاً على تشغيله وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل مستوى داخلها، وبهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها.



وأوضح محمد سيد سليمان، أن أهالى المدينة يقدمون مجهودات مميزة لخدمة مصالحهم، حيث إن هذا المبنى ليس أول مصلحة خدمية تنشأ بالجهود الذاتية من المواطنين فى فترة وجيزة، مشيداً بحرص الأهالى على تزويد قريتهم بهذه المصالح لتعمل على تقديم الخدمات لهم ولذويهم، مؤكداً أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا لن تتوانى عن توفير الدعم الكامل والمستمر، وستقوم بتذليل كافة الصعاب والعقبات لإتمام أى عمل من شأنه خدمة المواطنين والعمل على راحتهم، وذلك فى إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.



سجل مدني أصفون المبني بالجهود الذاتية للأهالي جنوبي الأقصر



سجل مدني أصفون المبني بالجهود الذاتية للأهالي جنوبي الأقصر