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صور.. حملة للتوعية بترشيد استهلاك المياه بمدرستين بالأقصر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:56 ص
صور.. حملة للتوعية بترشيد استهلاك المياه بمدرستين بالأقصر جانب من الندوة
الأقصر – أحمد مرعى

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إستكملت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، حملة التوعية بأهمية المياة وأساليب الترشيد لها، وذلك ضمن خطة التوعية التى صدق عليها اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بأهمية التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم، حيث تم تنظيم ندوتى توعية بمدرستى آل دهمش الإبتدائية المشتركة، والعوامية الرسمية للغات.

وتم تنظيم ندوة التوعية الأولى لطلبة مدرسة آل دهمش الإبتدائية المشتركة ضمن البرتوكول المبرم بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم، وفى إطار مبادرة وزارة التربية والتعليم لتفعيل دور "المشاركة المجتمعية" ومبادرة إدارة أرمنت التعليمية والتى تهدف إلى أهمية التوعية للنشئ الصاعد بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، وذلك تحت إشراف المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة محطة مياه أرمنت، والمهندس عمرو محمد الطاهر نائب مدير إدارة محطة مياه أرمنت.

وبدأت جلسة التوعية بالتحدث عن مصادر المياه العذبة فى مصر، وحصة مصر ونصيب الفرد من نهر النيل، ومصادر تلوث المياه وإيجاد الحلول الملائمة للحد منها ومراحل تنقية المياه وطرق ترشيد الإستهلاك.

عُقِدَت هذه الندوة بحضور مدير المدرسة عبد الرحمن أحمد عبد الكريم، ومعلمى المدرسة سناء أحمد مصطفى ونجلاء الغول محمد، وسوزان سامى شنودة، ونخبة من مدرسى المدرسة وعدد من التلاميذ، وقد أعربوا عن شكرهم للحملة والقائمين عليها بما قدموه من مجهودات عظيمة، وتمت الندوة بإعداد مكلفات الخدمة العامة بإدارة أرمنت وهم كل من رشا محمد يوسف، ودينا أحمد عبد الرحيم، ومنال مصطفى محمد.

والندوة الثانية قدمت لطلبة مدرسة العوامية الرسمية للغات، ضمن المشاركة المجتمعية الفعالة من مؤسسات المجتمع، حيث أقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ندوة توعية للتلاميذ بالمدرسة، حول ترشيد إستهلاك المياة، وتم إختيار أحد الطلبة ليكون أمين المياة بالمدرسة، حيث أقيمت الندوة تحت شعار "نقطة مياة تساوى حياة"، وذلك تحت إشراف مدير المدرسة أحمد عبد الفتاح.

 

ندوة عن ترشيد استهلاك المياه بالمدارس (1)
ندوة عن ترشيد استهلاك المياه بالمدارس (1)

 

ندوة عن ترشيد استهلاك المياه بالمدارس (2)
ندوة عن ترشيد استهلاك المياه بالمدارس (2)

 

ندوة عن ترشيد استهلاك المياه بالمدارس (3)
ندوة عن ترشيد استهلاك المياه بالمدارس (3)

 


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شركة مياة الاقصر

ندوات لترشيد استهلاك المياة

توعية طلبة المدارس باهمية المياة

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