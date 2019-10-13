صور .. جامعة قناة السويس تفتتح أول معهد للدراسات الأفروأسيوية

الاسماعلية - سيد فلاح

افتتح الدكتور طارق رحمى ، رئيس جامعة قناة السويس ،اليوم الأحد ، معهد الدراسات والبحوث الأفروأسيوى بمقر الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية.

وقال رحمى ، فى تصريحات صحفية ، أن الهدف من إنشاء المعهد هو توثيق دبلوماسية مصر الناعمة، حيث يعتبر المعهد نواه للربط بين مصر وأفريقيا وآسيا، موضحا أن إنشاء المعهد يلبى حاجة قطاع كبير من الباحثين، ويأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التقدم في مجالات البحث العلمي وزيادة البرامج الدراسية المتميزة، والربط بين التعليم العالى و سوق العمل .



الدكتورة ماجدة هجرس

من جهة أخرى أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،أن معهد الدراسات الأفروأسيوى يعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية مؤكدة أن نظام الدراسة قائم علي الفكر والإبداع في الحصول على المعلومات وغير معتمد على التلقين والحفظ لتخريج كوادر متخصصه من حملة الدبلوم والماجستير والدكتوراه للوفاء باحتياجات المجتمع المحلى.

فيما أكد الدكتور حسن يوسف ، عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا ،أنه تم قبول 200 باحثا للدراسة بالمعهد من مختلف التخصصات العلمية ، بما يخدم توجهات مصر نحو القارتين الأفريقية والآسيوية .

وأشار يوسف ، إلى أنه انه تم إعلان الجداول الدراسية وتقديم خدمات تعليميه وبرامج متميزة لتخريج كوادر متخصصة فى الدراسات المتعلقة بقارتى أفريقيا وآسيا والإسهام بشكل فعال لتحقيق التواصل بين مصر وأفريقيا وآسيا تم عقد لجان للاختبارات الشخصية واختبارات اللغة العربية واعلان الجداول الدراسية .

شارك فى الافتتاح كلا من الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،و سمير النجار ، أمين عام الجامعة ،والدكتور عادل السعدنى عميد كليه الآداب ،والدكتور حسن رجب عميد كليه الألسن ،والدكتور أحمد عوين وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سلوى فراج وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال زاهر رئيس قسم اللغة العربية ، والدكتور أسامة لطفى رئيس قسم الأدب.

ويضم المعهد أربعة أقسام وهى قسم الدراسات والبحوث فى المكتبات والمعلومات والإعلام، وقسم الدراسات والبحوث الجغرافية وقسم الدراسات والبحوث فى اللغة العربية وادابها المتخصصين وللناطقين بغيرها.