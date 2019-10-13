صور.. تظاهرات داعمة لوزير العدل بكوريا الجنوبية بعد تحقيقات فى قضايا فساد

رويترز

دفعت فضيحة فساد متصاعدة تضم وزير العدل المعين حديثا تشو كوك الكوريين الجنوبيين من التيارات المحافظة والليبرالية إلى التظاهر فى الشوارع بأعداد نادرا ما شهدتها البلاد منذ الاحتجاجات التى ساعدت فى إسقاط الرئيسة السابقة باك جون هاى فى 2017.

ونظم عشرات الآلاف من الكوريين الجنوبيين مظاهرات خلال العطلات التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك وسط سول يوم الأربعاء، وشهدت العاصمة قدرا أكبر من التجمعات أمس السبت.



احتجاجات

وأدى تحقيق فى مزاعم فساد تتعلق بأسرة تشو كوك الذى عين فى سبتمبر إلى مظاهرات ضخمة مضادة من الأحزاب الليبرالية.

ويرى هؤلاء المتظاهرون أن التحقيق مع تشو تحركه دوافع سياسية ويطالبون بأن تفى إدارة الرئيس مون جيه-إن بالإصلاحات التى تعهدت بها، وشارك كثيرون فى الاحتجاجات التى شهدتها البلاد فى 2016-2017 ضد باك التى كانت من المحافظين.



الآلاف يتظاهرون لدعم وزير العدل بكوريا الجنوبية

وأدت فضيحة الفساد المحيطة بتشو إلى تعبئة الجماعات المحافظة بشكل أكبر بعد الكارثة السياسية التى أدت إلى عزل باك بسبب مزاعم رشوة، وتواجه أسرة تشو تحقيقات فى استثمارات غير قانونية وقبول أولاده فى الجامعة بشكل ينطوى على محاباة، واستدعى ممثلو الادعاء زوجة تشو لاستجوابها لرابع مرة يوم السبت طبقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

ولم ينف تشو الاتهامات الموجهة لأفراد أسرته ولكنه اعتذر عما سببه من إحباط للناس.



تظاهرات داعمة لوزير العدل بكوريا الجنوبية



تظاهرات فى كوريا الجنوبية



جانب من المظاهرات



جانب من الوقفة الداعمة لوزير العدل بكوريا الجنوبية