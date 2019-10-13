صور.. بدء رفع كفاءة مدخل الوادى بالرزيقات قبل إحتفالات مولد "مارجرجس"

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، أنه يجرى حالياً رفع كفاءة مدخل طريق الوادى بقرية الرزيقات، وذلك بالتنسيق مع المهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بهيئة الطرق والكبارى، وذلك لخدمة زوار إحتفالات مارجرجس المقرر إنطلاقها نوفمبر المقبل.

وأضاف رئيس مدينة أرمنت – فى بيان صحفى - أن تلك الأعمال وتمهيد مدخل الطريق بمنطقة الرزيقات، يأتى تزامناً مع احتفالات "دير مارى جرجس" بجبل الرزيقات، حيث يبدأ إستقبال الزائرين فيه إعتباراً من أول نوفمبر وحتى السابع عشر من الشهر ذاته، حيث يتوافد على الدير جموع غفيرة للإحتفال بالمولد الشهير من مختلف أنحاء مصر.

وفى مدينة إسنا قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة نظافة مكبرة إستهدفت منطقة المكسر ومدخل عزبة ناصر والسجارية ومنطقة إدارة الشئون الاجتماعية وعملية المياه، وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية وقسم النظافة بالمركز، وتمكنت الحملة من رفع المخلفات الصلبة والاتربة على جانبى الطريق، وتسوية وتمهيد الشارع ومدخل العزبة وتسوية الأتربة الناتجة من تطهير ترعة المكسر، مما لاقى إستحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين.

وقام رجال مدينة إسنا بالدفع بسيارات كسح لشفط وتجفيف مياه الصرف خلف مبنى إدارة التضامن الإجتماعي، وتم التنبيه عليهم بكسح بيارات الصرف بصفة مستمرة، وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وشدد رئيس المدينة على قسم النظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، والإهتمام بمستوى النظافة بمنطقة المكسر ومنطقة المحكمة، وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من القى المخلفات خارج الحاويات المخصصة لها، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

رفع كفاءة مدخل الوادي بالرزيقات (6)



رفع كفاءة مدخل الوادي بالرزيقات (7)



رفع كفاءة مدخل الوادي بالرزيقات (8)



رفع كفاءة مدخل الوادي بالرزيقات (9)