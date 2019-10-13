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صور.. الشرطة المكسيكية تعترض طريق قافلة مهاجرين على الحدود

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:00 ص
صور.. الشرطة المكسيكية تعترض طريق قافلة مهاجرين على الحدود أحد المهاجرين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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اعترضت القوات المكسيكية، اليوم الأحد مئات المهاجرين، محاولين اللجوء للجانب الأمريكى عن طريق الحدود.

وذكرت السلطات ان شخصين لقيا مصرعهما وفقد شخص آخر إثر غرق قارب صغير ملئ بالمهاجرين من الكاميرون قبالة سواحل المكسيك جنوبي المحيط الهادى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية، أُنقذ سبعة رجال وسيدة واحدة ونقلوا إلى مستشفى محلية، في حين أنه مازال شخص واحد مفقودا، حسبما ذكر مكتب المدعي العام بولاية شياباس جنوبي المكسيك.

وجاء المهاجرون من جميع أرجاء الكاميرون، التي تعاني من الصراعات العنيفة منذ إعلان الانفصاليين "استقلال" منطقتين يتحدث سكانهما باللغة الإنجليزية عن باقي الدولة المتحدثة باللغة الفرنسية في 2017.

ونزح أكثر من 530 ألف شخص بسبب النزاع، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.  

 

أحد المهاجرين (2)
أحد المهاجرين
 
 
أحد المهاجرين
أحد المهاجرين

 

إصابات
إصابات

 

اعتراض المهاجرين
اعتراض المهاجرين

 

القبض على المهاجرين
القبض على المهاجرين

 

جانب من أوضاع المهاجرين على الحدود المكسيكية الأمريكية
جانب من أوضاع المهاجرين على الحدود المكسيكية الأمريكية

 

قوات الأمن تعترض قافلة مهاجرين
قوات الأمن تعترض قافلة مهاجرين

 

مهاجرين
مهاجرين

 


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الولايات المتحدة

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