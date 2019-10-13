سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الحبيب على الجعفرى يزور الأطفال المرضى فى جامعة المنصورة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:56 م
صور.. الحبيب على الجعفرى يزور الأطفال المرضى فى جامعة المنصورة الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الاطفال
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار الداعية الحبيب على الجفرى مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، لدعم الأطفال المرضى.

 

وذلك على هامش زيارته لجامعة المنصورة خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة المنصورة عقد بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، رافقه خلال الزيارة كلا من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى لمحافظ الدقهلية، المقدم أحمد محمد شحاتة مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة.

 

وأشاد الداعية الحبيب على الجفرى بالمستوى المتميز لتجهيزات مستشفى الأطفال هذا الصرح الطبى الذى يعالج الأطفال بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، كما أشاد بالمنظومة الطبية للمستشفى وجهود الأطباء وكل من يبذل جهدا فى سبيل شفاء طفل مريض تكتب له حسنات وأجر عظيم عند الله تعالى.

 

كما أشار إلى الرسالة الطبية الجليلة التى تقدمها جامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية ودورها فى إنقاذ حياة آلاف بل الملايين كل عام وعظم هذا الدور عند الله تعالى : وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.

 

الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الاطفال (3)
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الأطفال 
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الاطفال (4)
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الأطفال 
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الاطفال (5)
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الأطفال 
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الاطفال (6)
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الأطفال 
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الاطفال (7)
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الأطفال 
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الاطفال (8)
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الأطفال 
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الاطفال (9)
الحبيب على الجعفرى يزور مستشفى الأطفال 
 
 

 


الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

مستشفي أطفال المنصورة

الحبيب على الجفري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحبيب على الجفرى من جامعة المنصورة: الإسلام برئ ممن يرتكبون الجرائم وإرهابهم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:59 م

صور.. الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى من الأقصر: أناشد الشباب بإحترام سلطة الدولة حتى لا تسقط بلادهم كما حدث فى البلدان العربية الآخرى..يؤكد: الصعيد منبع القيم الجميلة وعلى الشباب التمسك بقيم الإسلام والمحبة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:00 م

الحبيب على الجفرى لطلاب بورسعيد : من يفجر نفسه فاشل ومهزوم ومنتحر

الخميس، 28 مارس 2019 10:07 م

الحبيب على الجفرى عن حادث نيوزيلندا: المجرم ذليل سجنه..والأذان يرفع يوم الجمعة

السبت، 23 مارس 2019 02:47 ص

الحبيب على الجفرى: وسائل التواصل الاجتماعى تحولت إلى وسائل للكراهية والشائعات

السبت، 19 يناير 2019 01:41 ص

صور.. الحبيب على الجفرى فى زيارة لمقام السيدة نفيسة بالقاهرة

الجمعة، 04 يناير 2019 08:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة