صور.. الحبيب على الجعفرى يزور الأطفال المرضى فى جامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

زار الداعية الحبيب على الجفرى مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، لدعم الأطفال المرضى.

وذلك على هامش زيارته لجامعة المنصورة خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة المنصورة عقد بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، رافقه خلال الزيارة كلا من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى لمحافظ الدقهلية، المقدم أحمد محمد شحاتة مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة.

وأشاد الداعية الحبيب على الجفرى بالمستوى المتميز لتجهيزات مستشفى الأطفال هذا الصرح الطبى الذى يعالج الأطفال بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، كما أشاد بالمنظومة الطبية للمستشفى وجهود الأطباء وكل من يبذل جهدا فى سبيل شفاء طفل مريض تكتب له حسنات وأجر عظيم عند الله تعالى.

كما أشار إلى الرسالة الطبية الجليلة التى تقدمها جامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية ودورها فى إنقاذ حياة آلاف بل الملايين كل عام وعظم هذا الدور عند الله تعالى : وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.