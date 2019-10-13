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صور .. التصدى لـ 5 حالات بناء مخالف بـ 3 أحياء بالإسكندرية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:46 م
صور .. التصدى لـ 5 حالات بناء مخالف بـ 3 أحياء بالإسكندرية الحملات الفورية للقضاء على مخالفات البناء
الإسكندرية - جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية ، الحملات الفورية للقضاء على مخالفات البناء ، تنفيذا لتوجيها الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية بشأن مجابهة مخالفات البناء والتعديات ، بشتى أنحاء المحافظة .

وشن حى المنتزه ثان ، حملة مكبرة، تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي ، ووحدة التدخل السريع بالحي ، و تم خلال الحملة إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية بعقار بشارع محمد عطية بالمندرة قبلي

كما شن حي ثان المنتزة ، حملة أخرى تم خلالها إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية بالعقارين 406 ، 408 بطريق جمال عبد الناصر بالمندرة بحرى .

وفى نفس السياق شن حى وسط الإسكندرية ، حملة مكبرة بقيادة العميد فادي وديع،  رئيس حي وسط، واستمرارا  للتصدي لظاهرة البناء المخالف منذ المهد، وفرض القانون ، وبمشاركة السكرتير العام للحي و تم فك شدة خشبية مخالفة والتحفظ على مواد البناء "حديد تسليح "، بعقارشارع كانوب بالإبراهيمية.

وتحت إشراف حمدى عبد العليم شامه، رئيس حى المنتزه أول قادت اليوم المهندسة وفاء حامد،  سكرتير عام الحى حملة لتنفيذ قرار الإزالة ، يرافقها لجنة الإزالة ، رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ، مدير ادارة المتابعة الميدانية ، إدارة أشغال الطريق ،مباحث قسم شرطة المنتزه اول ، القول الأمنى،

حيث تم تسليم مقاول الهدم قرار الإزالة رقم 998 لسنة 2019 للدور الثاني عشر علوي ناصية شارع إبراهيم السيد من شارع العيسوي ، وتمت أعمال الهدم.

التصدى لبناء مخالف
التصدى لبناء مخالف
بناء مخالف
بناء مخالف

 

ضبط مواد البناء
ضبط مواد البناء

 

 

 

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

البناء المخالف

أحياء الإسكندرية

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