صندوق تحيا مصر يعلن الانتهاء من تطوير 42 قرية الخميس المقبل

كتب مدحت وهبة

ينظم صندوق تحيا مصر يوم الخميس المقبل احتفالية للإعلان عن الانتهاء من تنمية وتطوير وافتتاح 42 قرية من القرى الأكثر احتياجا بعد إعادة أعمارهم، بالتعاون مع جمعية الأورمان.





وتقام الاحتفالية بإحدى القرى التى تم إعادة اعمارها وهى قرية معصرة نعسان مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، وبحضور المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وقيادات صندوق تحيا مصر والأورمان .



وقال صندوق تحيا مصر، إن الـ42 قرية التى سوف يتم افتتاحها يأتى ضمن المرحلة الأولى وضمن بروتوكول التعاون الثالث بين تحيا مصر والأورمان ويتضمن رفع كفاءة عدد 2885 منزلا موزعة على عدد 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.