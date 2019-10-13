"صحة أسوان" تنظم أولى اللقاءات الجماهيرية للتعرف على مشاكل المواطنين

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الأحد، أولى اللقاءات الجماهيرية للإستماع إلى شكوى ومطالب المواطنين، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للمسئولين والتنفيذين بضرورة التواصل وتحقيق الإلتحام المباشر بالمواطنين للتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم وتلبيتها بالشكل المطلوب.

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أكد بأن هذا اللقاء الجماهيرى سوف يتم تنظيمه أسبوعياً كل يوم أحد فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر مكتبه بديوان عام مديرية الشئون الصحية.

وأوضح الدكتور إيهاب، فى بيان صحفى، بأن هذا اللقاء يأتى ضمن الجهود المبذولة لزيادة التواصل مع المواطنين والتعرف على كافة المشكلات والمطالب التى تختص بالقطاع الصحى على مستوى المحافظة وإيجاد الحلول المناسبة لها وبما يساهم فى دعم وتطوير المنظومة الطبية والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء تم الإستماع إلى عدد من الشكاوى والمشكلات الجارى دراستها وبحثها لإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة .