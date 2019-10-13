سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية يزور كرواتيا وليتوانيا ولاتفيا..

شكرى يتوجه إلى فيينا في مستهل جولة تشمل منطقة شرق أوروبا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:38 م
شكرى يتوجه إلى فيينا في مستهل جولة تشمل منطقة شرق أوروبا سامح شكري
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا، فى مستهل جولة تشمل أيضاً منطقة شرق أوروبا، حيث من المقرر أن يتوجه إلى كلٍ من كرواتيا وليتوانيا ولاتفيا في إطار تعزيز العلاقات وحرص مصر على استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين.

  

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري من المقرر أن يلقي محاضرة في "رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا" حول السياسة الخارجية لمصر، وذلك بدعوة من "ولفجانج شوسيل" المستشار الفدرالي الأسبق للنمسا، وبحضور كبار المسئولين النمساويين في كل من المستشارية ووزارة الخارجية والبرلمان النمساوي، فضلاً عن مديري المنظمات الدولية في فيينا.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الكرواتية زغرب، حيث يلتقي مع الرئيسة الكرواتية "كوليندا غرابار كيتاروفيتش"، بالإضافة إلى رئيس الوزراء "أندريه بلينكوفيتش". كما يعقد مشاورات سياسية مع نظيره الكرواتي “جوردان جريتش رادمان" لبحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

وفيما يتعلق بزيارة الوزير شكري إلى ليتوانيا، فمن المقرر أن يترأس وزير الخارجية وفد مصر في أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وليتوانيا بمشاركة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة، وبحث أوجه التعاون المختلفة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يعقد الوزير شكري لقاءات مع كل من "ألجيرداس ستونتشايتس" مستشار حكومة جمهورية ليتوانيا، و" ليناس لينكفيتشوس" وزير الخارجية، و" أستا سكيسجيريتا" مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، فضلاً عن أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والأوروبية بالبرلمان الليتواني.

 

وأردف حافظ، أن الوزير شكري سيختتم جولته إلى شرق أوروبا بزيارة إلى لاتفيا، حيث يعقد مباحثات ثنائية مع كل من "إيجليس ليفيتس" رئيس جهورية لاتفيا، و"إينارا مورنيس" رئيسة البرلمان، و"إدجار رينكفيتش" وزير الخارجية، وذلك لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا محل اهتمام الجانبين.


وزير الخارجية

سامح شكرى

اخبار مصر

فيينا

زياره وزير الخارجية للنمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سامح شكري خلال الاجتماع الوزاري العربي: نؤكد على حق السوريين فى مقاومة العدوان التركي.. وأهمية التصدى لمحاولات النظام التركى لإجراء تغيير ديموغرافى قسرى بسوريا.. ويحذر: التاريخ سيحاسب المتورطين في دعم العدوان

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:20 م

صور.. سامح شكرى: مصر فى طليعة دعم كل جهد عربى لمواجهة العدوان التركى على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:10 م

صور.. سامح شكرى: تركيا تدشن فصلا جديدا من الاعتداء السافر على سيادة سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:00 م

سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية بوروندى مستجدات مفاوضات سد النهضة

السبت، 28 سبتمبر 2019 03:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة