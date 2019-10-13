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شخص يستدرج سائقا ويقتله لسرقة سيارته فى بورسعيد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:58 ص
شخص يستدرج سائقا ويقتله لسرقة سيارته فى بورسعيد المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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استدرج شخص سائق سيارة تاكسى، بزعم توصيله لمكان نائى، ثم قتله بسكين وسرق السيارة وهرب، وتم القبض عليه معترفاً بجريمته.
 
تلقى قسم شرطة الجنوب بمديرية أمن بورسعيد، بلاغاً بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بمنطقة القابوطى الجديد بها جرح ذبحى بالجهة اليسرى من الرقبة.
 
تشكل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، لكشف غموض الجريمة، حيث تم تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه سائق سيارة أجرة "تاكسى"  مُقيم الزهور، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة سائق مُقيم دكرنس بالدقهلية.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، واستقلاله السيارة قيادة المجنى عليه من مدينة بورسعيد، بزعم توصيله إلى منطقة القابوطى الجديد دائرة قسم الجنوب ، وبالطريق استغل مرورهما بمنطقة غير أهله بالسكان وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى على (هاتفه المحمول - بطاقة الرقم القومى - ورخصتى القيادة والتسيير)، وتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور، واستولى على السيارة وفر هارباً ، مؤكداً تخلصه من السكين بإلقائها بأحد المصارف،  وأرشد عن السيارة والمسروقات.
 

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