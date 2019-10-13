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شاهد.. علم إسبانيا يزين برج الخليفة احتفالا بالعيد القومى الإسبانى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:00 م
شاهد.. علم إسبانيا يزين برج الخليفة احتفالا بالعيد القومى الإسبانى برج خليفة ملون بالعلم الإسبانى
كتبت فاطمة شوقى

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أنار العلم الإسبانى برج الخليفة فى دبىى، أطول مبنى فى العالم، احتفالا بالعيد القومى الإسبانى أمس السبت، حسبما قالت السفارة الإسبانية فى الإمارات العربية المتحدة.

وبجانب الاحتفالات التى كانت فى إسبانيا بالعيد القومى لها، كانت هناك احتفالات آخرى فى أجزاء آخرى من من العالم مع حفلات استقبال السفارات الإسبانية فى عدد من الدول، وكانت إحدى هذه الاحتفالات المثيرة للأعجاب هى التى كانت فى الامارات حيث تم انارة أطول برج فى العالم 830 مترا بالعلم الإسبانى، حسبما قالت صحيفة "ليبيرداد ديجيتال" الإسبانية.

وكانت مدريد استضافت العرض العسكرى التقليدى أمس السبت، حيث شارك أكثر من 4000 من الافراد العسكريين من الجيش، كما شارك فى العرض 76 طائرة وأكثر من 150 مركبة .


اسبانيا

العيد القومى الاسبانى

برج خليفة

الامارات

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